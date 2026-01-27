Il y a des jours comme ça, où rien ne va.

Coco Gauff ne dira pas le contraire après sa sévère défaite contre Elina Svitolina en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi (6−1, 6–2 en 59 minutes). En plus de cette terrible décon­venue pour une joueuse de son statut, l’Américaine a été filmée dans les couloirs du stade en train de fracasser sa raquette sur le sol, quelques instants après la rencontre.

Invité à s’ex­primer sur cette perfor­mance plus que surpre­nante de la 3e joueuse mondiale, Tim Henman, consul­tant pour TNT Sports, n’est pas passé par quatre chemins.

« Nous avons tous des mauvais jours au bureau. Mais dans le contexte où elle était la favo­rite avant ce match, elle est cham­pionne du Grand Chelem, elle a remporté Roland‐Garros, elle a remporté l’US Open, elle est numéro trois mondiale. C’était une perfor­mance choquante. Il n’y a pas deux façons de voir les choses. Svitolina en a simple­ment profité. Mais quand vous avez une joueuse de haut niveau qui ne peut vrai­ment que servir une première balle à 125 km/h et qui commet autant d’er­reurs depuis le fond du court, les atouts de votre jeu sont complè­te­ment déman­telés sous vos yeux. C’était assez diffi­cile à regarder. »