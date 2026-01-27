Il y a des jours comme ça, où rien ne va.
Coco Gauff ne dira pas le contraire après sa sévère défaite contre Elina Svitolina en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi (6−1, 6–2 en 59 minutes). En plus de cette terrible déconvenue pour une joueuse de son statut, l’Américaine a été filmée dans les couloirs du stade en train de fracasser sa raquette sur le sol, quelques instants après la rencontre.
Invité à s’exprimer sur cette performance plus que surprenante de la 3e joueuse mondiale, Tim Henman, consultant pour TNT Sports, n’est pas passé par quatre chemins.
« Nous avons tous des mauvais jours au bureau. Mais dans le contexte où elle était la favorite avant ce match, elle est championne du Grand Chelem, elle a remporté Roland‐Garros, elle a remporté l’US Open, elle est numéro trois mondiale. C’était une performance choquante. Il n’y a pas deux façons de voir les choses. Svitolina en a simplement profité. Mais quand vous avez une joueuse de haut niveau qui ne peut vraiment que servir une première balle à 125 km/h et qui commet autant d’erreurs depuis le fond du court, les atouts de votre jeu sont complètement démantelés sous vos yeux. C’était assez difficile à regarder. »
