Jannik Sinner doit avoir une bonne étoile à Melbourne.
Un an après avoir été aidé par un filet défectueux lors de son huitième de finale face à Holger Rune ici‐même, le double tenant du titre a cette fois été sauvé par la fermeture du toit suite à la nouvelle règle relative à la chaleur.
Finalement vainqueur en quatre sets du valeureux américain, Eliot Spizzirri, après avoir longtemps souffert de crampes, l’Italien peut s’estimer heureux, comme la justement rappelé Tim Henman, consultant pour TNT Sports.
« Comme on peur le voir sur les images, il était complètement cuit. Il était confronté à une balle de break, il essayait d’étirer ses jambes, je suis sûr qu’à ce stade, il paniquait probablement en pensant : ‘Bon, je suis à quelques minutes de devoir abandonner’. C’était notamment à cause de effort sur balle de break. Ils entament cet échange depuis le fond du court, Spizzirri fait un excellent travail en le faisant bouger et en lui compliquant la tâche. Il a très bien utilisé l’amortie pour mener 3–1 avec et Sinner était à ce moment‐là en grande difficulté. »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 15:45