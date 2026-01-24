Jannik Sinner doit avoir une bonne étoile à Melbourne.

Un an après avoir été aidé par un filet défec­tueux lors de son huitième de finale face à Holger Rune ici‐même, le double tenant du titre a cette fois été sauvé par la ferme­ture du toit suite à la nouvelle règle rela­tive à la chaleur.

Finalement vain­queur en quatre sets du valeu­reux améri­cain, Eliot Spizzirri, après avoir long­temps souf­fert de crampes, l’Italien peut s’es­timer heureux, comme la juste­ment rappelé Tim Henman, consul­tant pour TNT Sports.

« Comme on peur le voir sur les images, il était complè­te­ment cuit. Il était confronté à une balle de break, il essayait d’étirer ses jambes, je suis sûr qu’à ce stade, il pani­quait proba­ble­ment en pensant : ‘Bon, je suis à quelques minutes de devoir aban­donner’. C’était notam­ment à cause de effort sur balle de break. Ils entament cet échange depuis le fond du court, Spizzirri fait un excellent travail en le faisant bouger et en lui compli­quant la tâche. Il a très bien utilisé l’amortie pour mener 3–1 avec et Sinner était à ce moment‐là en grande difficulté. »