Capitaine de la Grande‐Bretagne lors de la United Cup et grand obser­va­teur du tennis britan­nique, Tim Henman, ancien 4e joueur mondial, croit vrai­ment aux chances de son jeune compa­triote de 21 ans, Jack Draper, qui sera opposé à Rafael Nadal lors du premier tour de l’Open d’Australie.

« J’étais assis sur le court où Cam Norrie a battu Nadal en United Cup, je pense donc qu’il est juste de dire que Nadal est un peu vulné­rable et que c’est une belle oppor­tu­nité pour Jack. Il n’a pas gagné beau­coup de matchs ces derniers temps. Il a perdu ses deux matches à la United Cup. Je suis sûr qu’il a travaillé incroya­ble­ment dur à l’en­traî­ne­ment, mais vous voulez la confir­ma­tion en match et Jack joue évidem­ment bien à Adélaïde cette semaine (défaite en demi‐finales, ndlr). Je pense que si vous allez affronter l’un des meilleurs joueurs du monde, le premier tour est le meilleur moment pour le jouer, donc je pense vrai­ment que c’est un cas où Jack n’a rien à perdre et beau­coup à gagner. »