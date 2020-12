Dans une interview accordée à Sportklub, Janko Tipsarevic a émis quelques doutes sur Rafael Nadal, à l’approche de l’Open d’Australie.

« Je dirais que Nole est le meilleur sur dur et Nadal sur terre battue. Pour l’Open d’Australie, Nadal n’est pas forcément favori contre les joueurs de la Next Gen. Cependant, à chaque fois qu’on doute l’Espagnol, il refait toujours surface et nous prouve le contraire. S’il n’y a pas beaucoup de problèmes de blessures, je pense qu’à la fin de 2021 on verra Nole numéro un mondial et Rafa numéro deux », a estimé l’ancien joueur serbe.