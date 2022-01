Le tirage des Français à l’#AusOpen



Monfils [17] 🇫🇷 vs Coria 🇦🇷

Moutet 🇫🇷 vs Pouille 🇫🇷

Mannarino 🇫🇷 vs Duckworth 🇦🇺

Bonzi 🇫🇷 vs Gojowczyk 🇩🇪

Paire 🇫🇷 vs Monteiro 🇧🇷

Rinderknech 🇫🇷 vs Popyrin 🇦🇺

Gaston 🇫🇷 vs O’Connell 🇦🇺

Humbert [29] 🇫🇷 vs Gasquet 🇫🇷