Après les 8èmes de finale théo­riques du tableau mas­cu­lin et le tirage des fran­çaises, voi­ci le tirage com­plet du tableau fémi­nin de l’Open d’Australie. Si elle a été glo­ba­le­ment épar­gnée avec un 1er tour face à Kovinic, la numé­ro 1 mon­diale et cham­pionne locale Ashleigh Barty a mal­gré tout héri­té de Pliskova, Kenin et Svitolina dans sa par­tie de tableau, mais ne devrait pas ren­con­trer de grosses dif­fi­cul­tés avant les quarts.

En revanche, le tea­bleau infé­rieur s’an­nonce aus­si rele­vé qu’in­dé­cis entre Osaka, Andreescu, Sabalenka, Serena Williams (qui a d’ailleurs aban­don­né pour sa demi‐finale au Yara Valley Classic afin de se pré­ser­ver), ou encore Halep. La numé­ro 2 mon­diale affron­te­ra l’in­vi­tée aus­tra­lienne Cabrera au 1er tour, mais devrait aus­si et sur­tout avoir affaire à la tenante du titre de Roland‐Garros, Iga Swiatek, dès les 8èmes. Un tirage tout sauf simple pour la Roumaine…

Les 8èmes pos­sibles, dans l’ordre du tableau :

Barty (n°1) – Martic (n°18)

Bencic (n°12) – Pliskova (n°6)

Kenin (n°4) – Konta (n°14)

Azarenka (n°13) – Svitolina (n°5)

Andreescu (n°8) – Kvitova (n°9)

Muguruza (n°15) – Osaka (n°3)

Sabalenka (n°7) – S. Williams (n°11)

Swiatek (n°17) – Halep (n°2)