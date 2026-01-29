« Je trouve un peu irrespectueux que vous passiez cela sous silence », a déclaré Novak Djokovic à l’attention d’un journaliste après sa victoire sur abandon face à Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie.
En résumé, le Serbe n’a pas apprécié qu’un journaliste le place dans la position du « chasseur » éternel, derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, après l’avoir été au début de sa carrière derrière Roger Federer et Rafael Nadal. Sauf que comme l’a justement rappelé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, c’est lui qui s’est retrouvé dans la peau du « chassé » entre ces deux périodes.
Invité à revenir sur cette petite polémique, l’ancien multiple vainqueur en Grand Chelem en double, Todd Woodbridge, consultant pour la télévision australienne, a durement critiqué la question posée à Djokovic tout en saluant la réponse et la classe de ce dernier.
« Quelle question stupide. Sérieusement. Vous avez devant vous le plus grand joueur, en termes de titres en simple masculin, et vous lui posez une question comme ça ? Bravo à lui, j’adore (la réponse de Djokovic). J’adore son langage corporel, le fait qu’il se penche en arrière sur sa chaise. », a déclaré l’ancien 19e mondial en simple sur la chaîne, Nine.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 18:23