« Je trouve un peu irres­pec­tueux que vous passiez cela sous silence », a déclaré Novak Djokovic à l’at­ten­tion d’un jour­na­liste après sa victoire sur abandon face à Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’Open d’Australie.

En résumé, le Serbe n’a pas apprécié qu’un jour­na­liste le place dans la posi­tion du « chas­seur » éternel, derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, après l’avoir été au début de sa carrière derrière Roger Federer et Rafael Nadal. Sauf que comme l’a juste­ment rappelé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, c’est lui qui s’est retrouvé dans la peau du « chassé » entre ces deux périodes.

Invité à revenir sur cette petite polé­mique, l’an­cien multiple vain­queur en Grand Chelem en double, Todd Woodbridge, consul­tant pour la télé­vi­sion austra­lienne, a dure­ment critiqué la ques­tion posée à Djokovic tout en saluant la réponse et la classe de ce dernier.

« Quelle ques­tion stupide. Sérieusement. Vous avez devant vous le plus grand joueur, en termes de titres en simple masculin, et vous lui posez une ques­tion comme ça ? Bravo à lui, j’adore (la réponse de Djokovic). J’adore son langage corporel, le fait qu’il se penche en arrière sur sa chaise. », a déclaré l’an­cien 19e mondial en simple sur la chaîne, Nine.