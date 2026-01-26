AccueilOpen d'AustralieTommy Haas sur Novak Djokovic : "Avec l'âge, la récupération n'est plus...
Tommy Haas sur Novak Djokovic : « Avec l’âge, la récu­pé­ra­tion n’est plus aussi effi­cace qu’a­vant, et le fait que Mensik ait été forfait peut être inter­prété comme un atout majeur dans sa stra­tégie pour atteindre cet objectif »

Interrogé par nos amis de Sportklub, Tommy Haas semble persuadé que Nole peut gagner cet Open d’Australie 2026.

Pour lui, le forfait de Mensik arrive vrai­ment au bon moment. Cela propose une vraie coupure au cham­pion serbe et donc une situa­tion idéale pour aborder la deuxième semaine. Extraits.

Novak a‑t‐il les atouts néces­saires pour triom­pher à nouveau à Melbourne cette année ?
« Je suis convaincu que c’est le cas, et je pense qu’il le sait aussi. Avec l’âge, la récu­pé­ra­tion n’est plus aussi effi­cace qu’a­vant, et le fait que Menshik ait été forfait peut être inter­prété comme un atout majeur dans sa stra­tégie pour atteindre cet objectif. De plus, il est menta­le­ment prêt à relever ce défi, il possède une expé­rience et un savoir‐faire uniques. Mais battre Siner, puis Alcaraz si le tirage au sort l’exige, est proba­ble­ment le défi le plus diffi­cile du tennis actuel. Et puis, Djokovic est Djokovic, il ne faut jamais le sous‐estimer ! »

Avant de penser à Sinner ou Alcaraz, il faut déjà passer l’obs­tacle Lorenzo Musetti même si les stats sont vrai­ment en faveur du Serbe, il mène 9 à 1. Mais tous les fans se souviennent aussi du dernier duel en finale à Athènes, un match qui avait soulevé les foules…

Publié le lundi 26 janvier 2026 à 18:24

