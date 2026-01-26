Interrogé par nos amis de Sportklub, Tommy Haas semble persuadé que Nole peut gagner cet Open d’Australie 2026.
Pour lui, le forfait de Mensik arrive vraiment au bon moment. Cela propose une vraie coupure au champion serbe et donc une situation idéale pour aborder la deuxième semaine. Extraits.
Novak a‑t‐il les atouts nécessaires pour triompher à nouveau à Melbourne cette année ?
« Je suis convaincu que c’est le cas, et je pense qu’il le sait aussi. Avec l’âge, la récupération n’est plus aussi efficace qu’avant, et le fait que Menshik ait été forfait peut être interprété comme un atout majeur dans sa stratégie pour atteindre cet objectif. De plus, il est mentalement prêt à relever ce défi, il possède une expérience et un savoir‐faire uniques. Mais battre Siner, puis Alcaraz si le tirage au sort l’exige, est probablement le défi le plus difficile du tennis actuel. Et puis, Djokovic est Djokovic, il ne faut jamais le sous‐estimer ! »
Avant de penser à Sinner ou Alcaraz, il faut déjà passer l’obstacle Lorenzo Musetti même si les stats sont vraiment en faveur du Serbe, il mène 9 à 1. Mais tous les fans se souviennent aussi du dernier duel en finale à Athènes, un match qui avait soulevé les foules…
