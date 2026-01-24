Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set, même s’il a béné­ficié de l’abandon d’Alejandro Davidovich Fokina lors du dernier tour, Tommy Paul semble prêt au défi qui l’at­tend cette nuit (3h30, heure fran­çaise) face au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.

S’il a déjà battu l’Espagnol à deux reprises, il ne l’a jamais fait dans un tournoi du Grand Chelem (deux défaites à Wimbledon 2024 et Roland‐Garros 2025 pour un set remporté).

Interrogé en confé­rence de presse sur cette huitième confron­ta­tion face à Alcaraz, l’Américain a fait part de son enthou­siasme et de sa volonté d’en découdre.

« Ce sont toujours des matchs inté­res­sants. Jouer contre Carlos est toujours un grand défi. Il peut vrai­ment tout faire sur le court. Il est rapide comme l’éclair. Il est en quelque sorte la réfé­rence que tout le monde essaie d’égaler en ce moment. Mais il faut aborder ce match avec enthou­siasme, être prêt à l’af­fronter, être prêt à donner le meilleur de soi‐même, croire en soi. C’est quelque chose que j’ap­porte à chaque fois que je joue contre Carlos. Je crois que je peux gagner à chaque fois que je monte sur le court. Sans cela, on y va sans but. Je suis donc plus enthou­siaste qu’autre chose à l’idée de ce match. Comme je l’ai dit, j’ai très bien joué jusqu’à présent dans ce tournoi. J’espère pouvoir conti­nuer sur cette lancée et faire encore mieux », a déclaré Paul avant d’évo­quer sa stra­tégie. « Je n’ai pas vrai­ment l’in­ten­tion d’es­sayer quelque chose de nouveau. Je pense, qu’avec mon staff, dans l’en­semble, nous avons mis en place un plan de jeu qui nous semble être le bon contre lui. Il s’agit surtout de bien l’exé­cuter contre Carlos. On ne peut pas se permettre de faire trop d’er­reurs. Pour moi, honnê­te­ment, la stra­tégie, c’est vrai­ment une ques­tion d’exé­cu­tion. Je dois bien servir. Je dois aller au filet. Je dois atta­quer. Je dois essayer de jouer à ma manière autant que possible. »