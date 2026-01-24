Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans perdre le moindre set, même s’il a bénéficié de l’abandon d’Alejandro Davidovich Fokina lors du dernier tour, Tommy Paul semble prêt au défi qui l’attend cette nuit (3h30, heure française) face au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.
S’il a déjà battu l’Espagnol à deux reprises, il ne l’a jamais fait dans un tournoi du Grand Chelem (deux défaites à Wimbledon 2024 et Roland‐Garros 2025 pour un set remporté).
Interrogé en conférence de presse sur cette huitième confrontation face à Alcaraz, l’Américain a fait part de son enthousiasme et de sa volonté d’en découdre.
« Ce sont toujours des matchs intéressants. Jouer contre Carlos est toujours un grand défi. Il peut vraiment tout faire sur le court. Il est rapide comme l’éclair. Il est en quelque sorte la référence que tout le monde essaie d’égaler en ce moment. Mais il faut aborder ce match avec enthousiasme, être prêt à l’affronter, être prêt à donner le meilleur de soi‐même, croire en soi. C’est quelque chose que j’apporte à chaque fois que je joue contre Carlos. Je crois que je peux gagner à chaque fois que je monte sur le court. Sans cela, on y va sans but. Je suis donc plus enthousiaste qu’autre chose à l’idée de ce match. Comme je l’ai dit, j’ai très bien joué jusqu’à présent dans ce tournoi. J’espère pouvoir continuer sur cette lancée et faire encore mieux », a déclaré Paul avant d’évoquer sa stratégie. « Je n’ai pas vraiment l’intention d’essayer quelque chose de nouveau. Je pense, qu’avec mon staff, dans l’ensemble, nous avons mis en place un plan de jeu qui nous semble être le bon contre lui. Il s’agit surtout de bien l’exécuter contre Carlos. On ne peut pas se permettre de faire trop d’erreurs. Pour moi, honnêtement, la stratégie, c’est vraiment une question d’exécution. Je dois bien servir. Je dois aller au filet. Je dois attaquer. Je dois essayer de jouer à ma manière autant que possible. »
