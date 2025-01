Qualifié pour les quarts de finale face à un Davidovich Fokina au bout du rouleau (6−1, 6–1, 6–1), l’Américain a été très discret lors de sa prise de parole sur le court.

Alors qu’il sait qu’il est assuré de rentrer pour la première fois de sa carrière dans le top 10, Tommy a préféré d’abord rendre un vif hommage à son adver­saire qui a tenu à finir le match alors qu’il aurait pu évidem­ment aban­donner sachant qu’il n’avait les armes physiques pour défier l’Américain.

Tommy Paul had kind words for Davidovich Fokina after their match at Australian Open



“What he did is unreal. Coming back from 2 sets to 0 down twice is amazing. He deserves a round of applause & respect from me for staying out here today.” ❤️ pic.twitter.com/do5MqevdhT