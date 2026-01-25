AccueilOpen d'AustralieTommy Paul, surclassé par Carlos Alcaraz : "Il m'a complètement dominé. Je...
Open d'Australie

Tommy Paul, surclassé par Carlos Alcaraz : « Il m’a complè­te­ment dominé. Je dirais qu’il vous étouffe. Il vous donne l’im­pres­sion de manquer de temps, il vous met la pres­sion. Aujourd’hui, il m’a laissé sans défense »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1577

Auteur d’un début de tournoi presque parfait, Tommy Paul semblait armé pour titiller Carlos lors ce 8ème de finale. Or cela n’a pas été vrai­ment le cas sauf lors de l’en­tame du duel. De son côté, Alcaraz est monté en puis­sance tout au long de la partie pour clore le tout en 3 sets : (7−6, 6–4, 7–5).

En confé­rence de presse, l’Américain était sonné car il ne pensait pas avoir signé une si mauvaise copie en terme de niveau de tennis.

« Je ne sais vrai­ment pas ce qui a fait la diffé­rence aujourd’hui. La vérité, c’est qu’il a mieux joué que moi dans les trois sets. Je n’ai abso­lu­ment aucune excuse cette fois‐ci ; il m’a complè­te­ment dominé. Je dirais qu’il vous étouffe. Il vous donne l’im­pres­sion de manquer de temps, il vous met la pres­sion. Aujourd’hui, il m’a laissé sans défense. J’ai très mal joué côté coup droit, et il l’a vu très tôt. Il essayait de faire des échanges coup droit‐coup droit, et il le faisait beau­coup mieux que moi, c’est l’im­pres­sion que j’ai eue. On aurait dit qu’il obte­nait tous les schémas qu’il voulait, et que j’avais du mal à obtenir les miens »

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 07:56

Article précédent
Jannik Sinner, un peu troublé : « Est‐ce à cause du fait que je sois roux, à la peau claire que je souffre de la chaleur ? C’est peut‐être mon problème. On ne sait pas »
Article suivant
John McEnroe sur la ferme­ture du toit quand Sinner avait des crampes : « Cela ressemble à du favoritisme »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.