Auteur d’un début de tournoi presque parfait, Tommy Paul semblait armé pour titiller Carlos lors ce 8ème de finale. Or cela n’a pas été vrai­ment le cas sauf lors de l’en­tame du duel. De son côté, Alcaraz est monté en puis­sance tout au long de la partie pour clore le tout en 3 sets : (7−6, 6–4, 7–5).

En confé­rence de presse, l’Américain était sonné car il ne pensait pas avoir signé une si mauvaise copie en terme de niveau de tennis.

« Je ne sais vrai­ment pas ce qui a fait la diffé­rence aujourd’hui. La vérité, c’est qu’il a mieux joué que moi dans les trois sets. Je n’ai abso­lu­ment aucune excuse cette fois‐ci ; il m’a complè­te­ment dominé. Je dirais qu’il vous étouffe. Il vous donne l’im­pres­sion de manquer de temps, il vous met la pres­sion. Aujourd’hui, il m’a laissé sans défense. J’ai très mal joué côté coup droit, et il l’a vu très tôt. Il essayait de faire des échanges coup droit‐coup droit, et il le faisait beau­coup mieux que moi, c’est l’im­pres­sion que j’ai eue. On aurait dit qu’il obte­nait tous les schémas qu’il voulait, et que j’avais du mal à obtenir les miens »