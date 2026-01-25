Auteur d’un début de tournoi presque parfait, Tommy Paul semblait armé pour titiller Carlos lors ce 8ème de finale. Or cela n’a pas été vraiment le cas sauf lors de l’entame du duel. De son côté, Alcaraz est monté en puissance tout au long de la partie pour clore le tout en 3 sets : (7−6, 6–4, 7–5).
En conférence de presse, l’Américain était sonné car il ne pensait pas avoir signé une si mauvaise copie en terme de niveau de tennis.
« Je ne sais vraiment pas ce qui a fait la différence aujourd’hui. La vérité, c’est qu’il a mieux joué que moi dans les trois sets. Je n’ai absolument aucune excuse cette fois‐ci ; il m’a complètement dominé. Je dirais qu’il vous étouffe. Il vous donne l’impression de manquer de temps, il vous met la pression. Aujourd’hui, il m’a laissé sans défense. J’ai très mal joué côté coup droit, et il l’a vu très tôt. Il essayait de faire des échanges coup droit‐coup droit, et il le faisait beaucoup mieux que moi, c’est l’impression que j’ai eue. On aurait dit qu’il obtenait tous les schémas qu’il voulait, et que j’avais du mal à obtenir les miens »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 07:56