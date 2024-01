L’oncle de Rafa s’est exprimé auprès de nos confrères Marca, Toni est confiant pour son neveu même s’il définit quelques condi­tions pour y parvenir.

« Je pense qu’il a des options. Si Rafael parvient à jouer quelques matches de plus, si à Brisbane il joue avec des personnes plus « quali­fiées » et si à l’Open d’Australie il a un bon tirage, ce qui est fonda­mental puis­qu’il n’est pas tête de série, il est possible qu’il fasse un bon tournoi à l’Open ».