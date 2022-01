« J’ai le scaphoïde cassé en deux », confiait Rafael Nadal au sujet de sa bles­sure au pied gauche après son 2e tour contre Yannick Hanfmann. Opéré en septembre dernier, il traîne cette bles­sure depuis ses débuts sur le circuit. Avant la 29e finale en Grand Chelem de son neveu, Toni Nadal a fait quelques révé­la­tions à ce sujet dans une inter­view accordée à L’Equipe.

« Oui, je me souviens très bien quand, cette année‐là (2005), on nous a dit que sa carrière était quasi­ment terminée à cause de ce syndrome de Muller‐Weiss, un problème inso­luble. Vous vous rendez compte : ça fait dix‐sept ans qu’il a cette épée de Damoclès au‐dessus de la tête. On a toujours su que ce risque reste­rait avec nous, et il y a eu telle­ment de saisons au cours desquels il a souf­fert à cet endroit. À chaque fois, il a dû récu­pérer ; à chaque fois, il a dû tenir le coup. »