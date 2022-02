Si Toni Nadal fait très logi­que­ment le tour de médias depuis dimanche après la 21e victoire de son neveu en Grand Chelem, l’oncle le plus célèbre du tennis, voire du sport, a insisté sur les ondes de Movistar sur la capa­cité de Rafa à ne jamais aban­donner, même lorsque les choses ne tournent pas dans son sens. Une qualité de plus en plus rare de nos jours…

« De nos jours, les joueurs ont tendance à céder à la frus­tra­tion et à trop se plaindre. Rafa, même mené 2 sets à zéro, n’a jamais rien montré, pas de mauvais visage, rien ! Il a toujours su, à chaque moment, comment surmonter les diffi­cultés, ce qui, je pense, est la chose la plus remar­quable du match de sa finale. »