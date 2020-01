Ancien entraîneur de Rafael Nadal, Toni Nadal n’est jamais bien loin lorsque son neveu est en deuxième semaine de Grand Chelem. Présent à Melbourne où il assistait au match face à Nick Kyrgios dans la zone réservée aux joueurs et à leur famille, l’oncle le plus célèbre du tennis a mis en garde Rafael après un premier service manqué sur balle de match : « Une double faute et tu sors ». La scène filmée par la Francise Alizé Lim résume parfaitement l’exigence dont a fait preuve Toni Nadal tout au long de la carrière de son neveu.