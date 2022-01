Moins de 24 heures après l’an­nonce à propos de l’exemp­tion médi­cale accordée à Novak Djokovic par l’Open d’Australie, Toni Nadal s’est fendu d’une tribune sur le sujet dans le quoti­dien El Pais. Une tribune dans laquelle il demande au numéro 1 mondial de faire une excep­tion en divul­guant une partie de son dossier médical afin de lever les doutes sur les motifs réels de cette exemp­tion médi­cale. Rien que ça.

« Je pense qu’il serait bon que le joueur lui‐même puisse donner une expli­ca­tion. Il n’a aucune obli­ga­tion de révéler des infor­ma­tions qui relèvent de sa vie privée, mais il doit savoir qu’il est une réfé­rence inter­na­tio­nale à un moment de crise sani­taire mondiale très grave et d’une grande sensi­bi­lité en raison de l’énorme douleur que cause le Covid‐19 […] J’aimerais penser que Novak n’est pas incons­cient de tout cela et qu’il dissi­pera tous les doutes en signe de sensi­bi­lité et de compré­hen­sion humaines », a osé l’oncle de Rafael Nadal qui n’a mani­fes­te­ment pas peur d’empiéter sur un sujet qu’il ne maîtrise pas plus qu’un autre.