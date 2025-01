Ce n’est un secret pour personne, Toni Nadal n’a jamais porté Novak Djokovic dans son coeur. Il n’est donc pas très éton­nant de le voir une nouvelle fois casser du sucre sur le dos du Serbe.

Dans une chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, l’oncle de Rafael Nadal a tenu à revenir sur la sortie de Djokovic sous les sifflets d’une partie du public de la Rod Laver Arena suite à son abandon face à Alexander Zverev en demi‐finales. Et à l’écouter, Novak ne l’a pas vrai­ment volé.

« Une autre ques­tion que nous devrions nous poser, une fois que les événe­ments ont eu lieu, est celle de la raison de la protes­ta­tion qui a éclaté dans les tribunes. Tout d’abord, je comprends que le public ait mani­festé sa décep­tion et sa colère d’avoir été privé du spec­tacle attendu après avoir payé un billet pour cela. Mais la deuxième raison, et proba­ble­ment la plus impor­tante, est qu’au fil des ans, une certaine suspi­cion s’est installée autour de Novak, en raison de ses grimaces et de son histrio­nisme, ce qui a semé le doute sur la véra­cité de ses bles­sures », a déclaré Toni Nadal avant d’en­foncer le clou.

« Lorsqu’un joueur est confronté à des problèmes physiques dans un match de ce type, il repousse norma­le­ment la déci­sion d’aban­donner jusqu’à la fin. Il appelle le kiné, joue quelques jeux dans un état de faiblesse et, seule­ment lors­qu’il se rend compte de l’ir­ré­mé­diable, il opte pour le retrait. Plus d’une fois, nous avons vu Novak avec des perfor­mances simi­laires, avec des gestes faciaux et un langage corporel qui contre­disent ce que nous voyons sur le court et qui sèment certains doutes sur l’au­then­ti­cité de ses problèmes. »