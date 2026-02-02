Comme après chaque tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal a écrit sa petite chronique pour le quotidien espagnol, El Pais, dans laquelle il est revenu sur le sacre historique de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.
Vainqueur de son septième tournoi majeur à seulement 22 ans et devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem en carrière, le numéro 1 mondial a reçu les éloges de l’oncle de Rafa, qui estime à juste titre que Carlitos fait déjà partie des légendes du tennis.
« Très vite, nous avons vu Alcaraz calmer son jeu, élaborer une tactique plus cohérente, réduire l’intensité de ses coups et prolonger un peu plus les points. Alors que le joueur de Belgrade manquait de ressources pour déstabiliser le numéro un, l’Espagnol s’est montré très supérieur à son adversaire, remportant les trois sets suivants et décrochant une victoire qui lui a permis de compléter le Grand Chelem, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser cet exploit. Cette victoire a marqué une nouvelle étape importante dans la carrière fulgurante du joueur de Murcie, qui voit ainsi sa place au sommet du circuit se consolider et creuser l’écart avec son plus proche poursuivant, Sinner, qui compte quatre titres majeurs contre sept pour notre joueur. À moins de 23 ans, il égale, entre autres, une légende du tennis comme John McEnroe, ce qui montre clairement qu’il fait désormais partie des meilleurs joueurs de l’histoire. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 17:51