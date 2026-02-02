Comme après chaque tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal a écrit sa petite chro­nique pour le quoti­dien espa­gnol, El Pais, dans laquelle il est revenu sur le sacre histo­rique de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.

Vainqueur de son septième tournoi majeur à seule­ment 22 ans et deve­nant ainsi le plus jeune joueur de l’his­toire à réaliser le Grand Chelem en carrière, le numéro 1 mondial a reçu les éloges de l’oncle de Rafa, qui estime à juste titre que Carlitos fait déjà partie des légendes du tennis.

« Très vite, nous avons vu Alcaraz calmer son jeu, élaborer une tactique plus cohé­rente, réduire l’in­ten­sité de ses coups et prolonger un peu plus les points. Alors que le joueur de Belgrade manquait de ressources pour désta­bi­liser le numéro un, l’Espagnol s’est montré très supé­rieur à son adver­saire, rempor­tant les trois sets suivants et décro­chant une victoire qui lui a permis de compléter le Grand Chelem, deve­nant ainsi le plus jeune joueur à réaliser cet exploit. Cette victoire a marqué une nouvelle étape impor­tante dans la carrière fulgu­rante du joueur de Murcie, qui voit ainsi sa place au sommet du circuit se conso­lider et creuser l’écart avec son plus proche pour­sui­vant, Sinner, qui compte quatre titres majeurs contre sept pour notre joueur. À moins de 23 ans, il égale, entre autres, une légende du tennis comme John McEnroe, ce qui montre clai­re­ment qu’il fait désor­mais partie des meilleurs joueurs de l’histoire. »