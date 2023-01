Lors d’une inter­view accordée à Vanity Fair, Toni Nadal donne son avis sur la cote de popu­la­rité de Novak Djokovic, qui vient d’égaler son neveu, Rafa, avec un 22e titre du Grand Chelem grâce à son 10e sacre à l’Open d’Australie.

« Ce n’est pas un problème qui me préoc­cupe trop. Je pense que le problème qu’il a rencontré est qu’il est arrivé alors qu’il y avait une riva­lité claire entre Federer et Rafael, et que les gens aimaient cette confron­ta­tion. Je pense qu’il n’a jamais réussi à être aussi apprécié que les deux autres, et son compor­te­ment sur le terrain a parfois été un peu plus compliqué. J’ai une bonne rela­tion avec lui. En plus d’être un grand cham­pion, il a toujours eu une bonne rela­tion avec moi. Il y a des gens qui aiment Rafael, d’autres qui aiment Federer et d’autres qui aiment Djokovic. Il est vrai que presque personne ne déteste Federer et peu de gens n’aiment pas Rafael, Djokovic a proba­ble­ment plus de détrac­teurs que ces deux‐là. Mais je ne sais pas exac­te­ment pour­quoi », a déclaré l’en­traî­neur espagnol.