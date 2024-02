Après avoir ciblé l’une des consé­quences du sacre de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, notam­ment concer­nant Carlos Alcaraz, Toni Nadal, dans une chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, est revenu sur les circons­tances renver­santes de la finale étant donné que l’Italien était mené deux manches à rien face à Daniil Medvedev.

« Au début, je pensais que Sinner ne serait pas capable de résister et de surmonter la tension nerveuse qu’im­plique une tel match. Mais il a réussi à surmonter son anxiété. Quand les coups d’un joueur ne suffisent plus pour gagner, il n’a pas d’autre choix que de recourir à la tactique. Mais Medvedev n’a pas eu le choix non plus. La puis­sance et la préci­sion de l’Italien l’ont complè­te­ment détruit. »