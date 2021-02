Comme beau­coup d’ob­ser­va­teurs, Toni Nadal était déçu du niveau de la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev (7–5, 6–2, 6–2). Dans une tri­bune écrite pour le quo­ti­dien espa­gnol El Pais, l’oncle et mythique entraî­neur de Rafael Nadal s’est dit sur­pris par le renon­ce­ment pré­coce du joueur russe qui s’est tota­le­ment effon­dré après la perte de la pre­mière manche. Une atti­tude qui a le don d’é­ner­ver oncle Toni.

« Je suis sûr que Daniil Medvedev est sor­ti de la Rod Laver Arena avec toutes les infor­ma­tions sur Novak Djokovic, bien ana­ly­sées, mais il n’a pas été en mesure de conser­ver son sang‐froid, de sur­mon­ter la frus­tra­tion du pre­mier set et de conti­nuer le com­bat dans ces moments dif­fi­ciles. Cela me sur­prend que, par­fois, des ath­lètes de ce niveau aient cette faible capa­ci­té à sur­mon­ter les dif­fi­cul­tés. J’imagine qu’une fois le match ter­mi­né, le Russe a réa­li­sé l’oc­ca­sion man­quée et le peu de résis­tance qu’il a mani­fes­té », a écrit un Toni Nadal visi­ble­ment amer d’a­voir assis­té au 18e sacre du numé­ro 1 mon­dial en Grand Chelem face à si peu de résistance.