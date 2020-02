Dans une chronique qu’il tient pour le journal espagnol El Pais, Toni Nadal est revenu sur la finale de l’Open d’Australie remportée par Novak Djokovic aux dépens de Dominic Thiem. L’oncle de Rafael Nadal estime que l’Autrichien a commis « une erreur impardonnable ».

Et le coach espagnol a expliqué pourquoi : « Apres avoir perdu le premier set, il a remporté les deux autres en maintenant une stratégie claire, avec un rythme élevé d’échange en étant celui qui contrôlait le rythme du match. A partir du quatrième set, Thiem a commencé à slicer en revers et il a arrêté de mettre la pression. L’intensité est redescendue et il ne contrôlait plus le match. Donner une chance à Djoko signifiait de s’auto-condamner. Même si il a tenté d’être plus agressif dans le cinquième, c’était trop tard. La bête avait ressuscité. »