L’ex-joueur australien est très impliqué dans la réussite de l’Open d’Australie 2021. Il multiplie les interventions dans les médias australiens pour rassurer les fans mais aussi la population au sujet du protocole qui a été construit pour garantir la sécurité de tous. Il fait aussi taire certaines rumeurs : « Les joueurs auront une quarantaine de 14 jours comme n’importe quel visiteur, le bruit d’une quarantaine plus courte est faux. Ils se feront testés très régulièrement et cela n’est plus un problème pour eux car cette « routine » a été mis depuis plusieurs mois en place sur le circuit. Donc, il n’y pas d’inquiétude à avoir. Je suis confiante et je sais que tout se passera bien car il existe aujourd’hui une vraie expérience sur l’organisation d’une « bulle » de cette dimension. Les joueurs pourront s’entraîner, aller du court à leur chambre sans prendre de risque, tout a été pensé dans ce sens. Il ne faut pas s’inquiter une seule seconde »