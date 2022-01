Fort logi­que­ment marqué après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Rafael Nadal alors qu’il menait deux sets à zéro, Daniil Medvedev s’est présenté en confé­rence de presse d’après match en débal­lant un long mono­logue de décep­tion concer­nant notam­ment l’at­ti­tude du public à son égard.

En effet, à plusieurs reprises au cours de la rencontre, certains spec­ta­teurs se sont montrés irres­pec­tueux envers le Russe entre son premier et deuxième service.

« En fait, j’en ai déjà parlé un peu, mais ça va être une sorte de nouvelle confé­rence de presse parce que je vais commencer par un court ou un long discours, je ne sais pas. Je vais essayer d’être court. C’est l’his­toire d’un jeune enfant qui rêvait de grandes choses dans le tennis. Quand j’ai pris une raquette à l’âge de six ans, je veux dire, le temps passe vite. Quand j’avais 12 ans, je m’en­traî­nais, je jouais quelques tour­nois russes, et bien sûr je regar­dais les Grands Chelems à la télé, les grandes stars jouant, les fans en train de supporter. Vous rêvez d’y être », a lancé un Daniil visi­ble­ment triste et très décu avant d’en dire un peu plus sur sa pensée.

« Je parle juste de quelques moments où le gamin qui était en moi a arrêté de rêver, et aujourd’hui j’étais l’un d’entre eux. Je ne vais pas vrai­ment dire pour­quoi. A partir de main­te­nant, je joue pour moi, pour ma famille, pour les gens qui ont confiance en moi, bien sûr pour tous les Russes, car je sens qu’ils me soutiennent beau­coup. Je vais le dire comme ça. S’il y a un tournoi sur courts en dur à Moscou, avant Roland Garros ou Wimbledon, j’irai là‐bas même si je rate le tournoi de Wimbledon ou Roland Garros ou autre. Le gamin a arrêté de rêver. Le gamin va jouer pour lui‐même. C’est tout. C’est mon histoire. Merci d’avoir écouté, les gars. Maintenant on peut passer aux ques­tions sur le tennis ou autre. »