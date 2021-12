Après avoir créé un certain malaise dans son pays, en Grèce, suite à ses propos sur le vaccin le 17 août dernier, Stefanos Tsitsipas avait fina­le­ment rétro­pé­dalé quelques jours plus tard en décla­rant qu’il se ferai vacciner rapidemment.

Mais lors­qu’il a été inter­rogé ce jeudi sur son statut vaccinal lors d’une inter­view avec Sport24, le 4e joueur mondial a déclaré qu’il n’avait toujours pas reçu la fameuse piqure à un mois jour pour jour du début de l’Open d’Australie. Pour rappel, tous les joueurs voulant parti­ciper au premier Grand Chelem de l’année devront être double­ment vaccinés.

Si Stefanos assure qu’il recevra très bientôt les deux injec­tions, c’est une vraie prise de risque de sa part alors qu’il faut au moins 15 jours entre les deux doses et qu’il n’est pas non plus à l’abri d’ef­fets secondaires.