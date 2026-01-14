On a vécu un moment plus qu’inédit avec ce tournoi entre pros et amateurs sur un point, One Point Slam.
Et quand Jannik Sinner est arrivé sur le court, on ne s’attendait pas à ce que l’Italien, d’habitude toujours très sérieux, soit aussi relax et souriant.
Jannik knew DAMN WELL he was losing on serve 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BtYfKkSdIL— jannik files (@jannik_files) January 14, 2026
Quelques secondes plus tard, il perdait le match contre le futur vainqueur en touchant la bande du filet, les pros n’ayant qu’une balle au service.
Cette scène résume à elle toute seule cet évènement qui a été une totale réussite. Bravo aux organisateurs qui savent faire évoluer le tournoi chaque année.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 12:45