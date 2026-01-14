On a vécu un moment plus qu’i­nédit avec ce tournoi entre pros et amateurs sur un point, One Point Slam.

Et quand Jannik Sinner est arrivé sur le court, on ne s’at­ten­dait pas à ce que l’Italien, d’ha­bi­tude toujours très sérieux, soit aussi relax et souriant.

Jannik knew DAMN WELL he was losing on serve 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BtYfKkSdIL — jannik files (@jannik_files) January 14, 2026

Quelques secondes plus tard, il perdait le match contre le futur vain­queur en touchant la bande du filet, les pros n’ayant qu’une balle au service.

Cette scène résume à elle toute seule cet évène­ment qui a été une totale réus­site. Bravo aux orga­ni­sa­teurs qui savent faire évoluer le tournoi chaque année.