L’ancienne numéro une mondiale et double lauréate de l’US Open, Tracy Austin, ne s’est pas montrée très tendre avec Novak Djokovic et son refus de dire s’il a été ou non vacciné. Désormais consul­tante pour Tennis Channel, l’Américaine a estimé sur le statut médical pour­rait prendre plus d’im­por­tance que le côté sportif.

« Il va tenter de décro­cher le 21e titre, un 21e Grand Chelem syno­nyme de record absolu, mais je pense que le fait de ne pas être vacciné pour­rait être plus impor­tant. Je ne sais pas s’il viendra en Australie, nous verrons. « Mais vous devez vous faire vacciner pour aller là‐bas appa­rem­ment et il dit qu’il ne veut pas nous dire s’il a obtenu ce vaccin. Et il me semble que si il ne nous le dis pas, c’est qu’il ne l’a proba­ble­ment pas fait », a déclaré une Tracy Austin visi­ble­ment bien informée.