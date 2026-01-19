Ancien 180e joueur mondial et retraité depuis cet été à l’âge de 32 ans, Tristan Lamasine n’a pas mis long­temps à se recon­vertir puis­qu’il est devenu dans la foulée le nouvel entraî­neur d’Hugo Gaston, qui sera opposé ce mardi à Jannik Sinner au premier tour de l’Open d’Australie.

Le coach fran­çais a la parti­cu­la­rité d’avoir affronté à quatre reprises le double tenant du titre à Melbourne, pour une victoire en 2019 sur l’ATP 250 de Lyon. Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Lamasine est revenu sur sa première rencontre face à l’Italien.

« La première fois que je le joue, en demi‐finales du Challenger de Bergame, début 2019, je ne le connais pas du tout. J’avais juste tapé avec lui en début de semaine, pour un échauf­fe­ment. Je m’étais même demandé si c’était un joueur des qualifs ou de double. Et puis, je me suis retrouvé face à lui en demies et… j’ai pris 6–2, 6–0 en quarante minutes. Je m’étais dit que c’était un monstre. C’est vrai, ça m’avait choqué. Parce qu’il frap­pait fort, bien sûr, mais il bougeait aussi déjà très, très bien. Ce qui m’avait impres­sionné, c’étaient ses appuis. »