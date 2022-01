Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Victor Troicki, capi­taine de l’équipe serbe de Coupe Davis et proche de Novak Djokovic, a donné son senti­ment sur cette affaire qui dépasse large­ment le cadre du sport.

« C’est un cauchemar pour le sport. Jamais aucun athlète, pas seule­ment joueur de tennis mais un des plus grands cham­pions au monde, n’a été traité de cette façon, torturé en quelque sorte. C’est un scan­dale énorme, qui n’a rien à voir avec le tennis ou le sport, c’est juste poli­tique. Le gouver­ne­ment fédéral austra­lien a décidé de montrer son pouvoir et de faire un exemple. Novak a reçu une exemp­tion pour aller là‐bas, tout était clair, et qu’elle ne soit plus valide main­te­nant, c’est une blague. »