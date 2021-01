Comme beaucoup de ses compères, Viktor Troicki était agacé par les conditions de quarantaine avant l’Open d’Australie 2021.

Lors d’une conversation avec le Sports Journal, Viktor Troicki a souligné qu’en raison de tout ce qu’il doit traverser à Asutralia, il aura des problèmes de forme dans la suite de la saison.

« C’est le chaos. Je ne peux pas quitter ma chambre pendant 14 jours. Je n’ai pas d’entraînement, rien. Je ne peux pas me préparer pour cinq sets dans une chambre. C’est un désastre. Si j’avais su, je ne serais pas venu », a souligné le sélectionneur-joueur de l’équipe serbe de coupe Davis. Deux semaines au lit et je dois me remettre en forme d’ici un mois et demi ? » a ajouté Troicki.

Troicki a atteint le tableau principal grâce aux qualifications qui se sont déroulées à Doha, où il a enregistré trois victoires.