Capitaine de l’équipe serbe de Coupe Davis et proche de Novak Djokovic, Viktor Troicki s’est exprimé pour Bola VIP sur les sifflets du public visant son ami après l’abandon de ce dernier contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Ils l’ont hué alors qu’il était blessé.. Selon moi, cela n’ar­rive dans aucun autre sport. Même au foot­ball, où le public est norma­le­ment plus enthou­siaste. Au foot­ball, même quand un joueur de l’équipe adver­saire se blesse, ils vous applau­dissent et vous souhaitent d’aller mieux. C’est pour­quoi il a été surpre­nant de voir, surtout dans un endroit où il a joué son meilleur tennis et remporté 10 titres, qu’il a été hué après sa bles­sure. C’était vrai­ment irres­pec­tueux et déce­vant. Je pensais qu’ils admi­raient davan­tage ses résul­tats et accueillaient le cham­pion avec plus de respect par le passé ».