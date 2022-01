En confé­rence de presse, Stefanos a expliqué qu’il est parvenu à l’emporter car il y a un moment où il sorti d’un jeu trop défensif pour aller un peu vers l’avant : « Je sentais qu’il y avait des moments où je deve­nais trop défensif et que je n’al­lais pas clai­re­ment cher­cher les coups gagnants. Si je voulais le bous­culer, il fallait que je sois plus offensif. Il fallait le faire bouger, être plus agressif. D’un autre côté, je ne devais pas non plus jouer des échanges trop courts, car un cinquième set est très souvent une bataille physique et je me sentais préparé pour cela. Je l’ai donc forcer à faire des effort, et surtout à ne pas lui donner des points gratuits »