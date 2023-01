Après avoir déclaré que « se faire botter le cul par Novak Djokovic était à coup sûr une bonne leçon à chaque fois », Stefanos Tsitsipas s’est montré plutôt satis­fait de sa perfor­mance en finale de l’Open d’Australie alors même qu’il s’est incliné en trois sets et que le Serbe a semblé tendu à certains moments du match.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour faire un bon match. Mon équipe a travaillé de manière excep­tion­nelle pour essayer de me donner les clés pour appro­cher ce match de la meilleure des manières. Il n’y a rien que j’au­rais pu mieux faire aujourd’hui (dimanche). J’ai eu du mal à conserver mon service au début du match. Je ne pense pas avoir été nerveux, j’étais plutôt excité à l’idée d’être sur le court et d’avoir une nouvelle oppor­tu­nité de me battre pour la place de numéro un mondial. Il y a forcé­ment des choses que je peux améliorer, mais je ne dois pas être parti­cu­liè­re­ment affecté par la défaite aujourd’hui. C’est un pas de plus dans ma carrière. J’ai hâte de conti­nuer à marquer des points cette saison, de faire d’autres bons résul­tats, de me battre pour des trophées. Aujourd’hui (dimanche), je suis content de la façon dont j’ai joué, de mon atti­tude sur le court, de ma stabi­lité mentale et de mon niveau de concen­tra­tion », a confié le Grec en confé­rence de presse.