Malgré une petite baisse de régime dans la troi­sième manche où il a perdu quatre jeux consé­cu­tifs après avoir mené 2–0, Stefanos Tsitsipas a battu le Français Quentin Halys en trois sets au 1er tour de l’Open d’Australie : 6–3, 6–4, 7–6(6), en 2 heures de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court, Grec a remercié le public avec qui il a voulu partager cette victoire.

« C’était un défi. Il a joué du bon tennis à la fin du troi­sième set. J’ai un peu perdu mon rythme au service. Je ne m’at­ten­dais pas à être breaké deux fois, alors j’ai dû trouver des moyens de me sortir de cette situa­tion diffi­cile. Je pense que mon esprit combatif s’est mani­festé vers la fin. Je n’al­lais pas aban­donner et même si j’ai dû faire face à des situa­tions diffi­ciles dans le tie‐break, en étant mené au score, j’ai pu compter sur le soutien du public et nous sommes revenus et avons gagné ensemble. »