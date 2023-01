Si Stefanos Tsitsipas l’emporte ce dimanche en finale, il sera le nouveau numéro 1 mondial et détrô­nera donc Carlos Alacaraz qui n’a pas pu défendre ses chances en Australie. Cette pers­pec­tive le remplit forcé­ment de joie. Cela a toujours été un de ses objec­tifs comme il l’a expliqué après sa victoire face à Khachanov en demi‐finales.

« J’aime le numéro 1, j’ai travaillé pour jouer des finales avec autant de signi­fi­ca­tion que celle‐ci. C’est une finale de Grand Chelem et je me bats pour la place de numéro 1. C’est un rêve d’en­fant de pouvoir se battre pour ça. Je suis proche et je suis heureux que cette oppor­tu­nité se présente ici en Australie, main­te­nant il ne me reste plus qu’une seule chose à faire : y aller à fond pour réaliser ce rêve. »