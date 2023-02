Il y a quelques semaines, Stefanos Tsitsipas perdait à l’Open d’Australie sa deuxième finale de Grand Chelem contre Novak Djokovic. Si ces deux défaites font forcé­ment très mal, il assure avoir eu beau­coup plus de faci­lité à encaisser rapi­de­ment la dernière, remportée en trois sets par le Serbe, que celle de Roland‐Garros 2021, où il a mené deux sets à zéro avant de s’in­cliner. Des propos rapportés par Tennis Majors.

« Ce qui était diffé­rent pour moi, c’est que j’ai été en fait capable de tourner la page immé­dia­te­ment pendant la céré­monie, quelques minutes plus tard. J’ai déjà eu affaire à ça aupa­ra­vant et ça m’a fait très mal (il parle de la finale de Roland‐Garros 2021, ndlr). Surtout quand je me rame­nais au fait que j’étais si proche de la victoire. Mais en y réflé­chis­sant plus tard, ça m’a fait mal et j’ai pleuré. J’étais très contrarié. C’était l’oc­ca­sion pour moi de faire quelque chose que je n’avais jamais fait aupa­ra­vant. J’ai commencé à penser à Stefanos quand il était enfant, quand il avait huit ans, à regarder Roland‐Garros et à me dire que ce serait vrai­ment cool de jouer là‐bas. Je ne pensais même pas à le gagner. Je pensais juste à y jouer. Et main­te­nant, j’ai l’oc­ca­sion de soulever un si beau trophée. Je pensais beau­coup à mon club de tennis, où nous avons commencé. Nous étions une si petite commu­nauté. Nous sommes si proches les uns des autres. J’avais presque l’im­pres­sion de partir du village et de me frayer un chemin jusqu’à cette méga église ou cette méga ville aux oppor­tu­nités en or », a déclaré Tsitsipas dans son style habituel.