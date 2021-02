« On dirait qu’on joue sur de la glace, je n’ai jamais vu un court aus­si rapide en 15 ans », s’é­ton­nait Novak Djokovic il y a quelques jours au micro d’Eurosport. Interrogé sur le point de vue du numé­ro 1 mon­dial, Stefanos Tsitsipas, n’a pas vrai­ment tenu le même discours.

« Je trouve que Rod Laver est l’un des les courts les plus lents là‐bas. Les autres courts vont plus vite. Même si le court était lent, j’ai eu des dif­fi­cul­tés à retour­ner son ser­vice et j’ai raté beau­coup d’op­por­tu­ni­tés. Pour reve­nir à la vitesse du court, c’est dans la plu­part des tour­nois du Grand Chelem comme ça, tous les courts n’ont pas la même vitesse. C’est comme ça. Je n’ai n’ac­corde pas vrai­ment d’at­ten­tion à cela », a esti­mé le Grec en confé­rence de presse après sa vic­toire en cinq sets. Pas du tout mar­qué par la rapi­di­té du court, Stef.