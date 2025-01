Il est bien diffi­cile de suivre les inten­tions de Stefanos Tsitispas depuis un certains laps de temps et sas défaite cette nuuit au premier tour face à Michelsen confirme que le Grec n’y est plus même si l’Américain est diffi­cile à maitriser.

📊 Les trois derniers tour­nois du Grand Chelem de Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 :

🇬🇧 Wimbledon : 2ème tour ❌

🇺🇸 US Open : 1er tour ❌

🇦🇺 Open d’Australie : 1er tour ❌



➡️ Soit autant de défaites lors d'un des deux premiers tours qu'au cours des 17 tour­nois du Grand Chelem précé­dents.

En confé­rence de presse malgré cette contre perfor­mance, le Grec était touché mais sans plus.

Je n’en ai aucune idée de ce que je vais faire. Je n’en ai pas discuté avec mon équipe, donc je ne sais pas quels sont mes plans. La partie la plus frus­trante de la défaite au premier tour d’un Grand Chelem est que vous avez beau­coup trop de temps pour récu­pérer, et je préfé­re­rais avoir l’in­verse où je n’ai pas assez de temps pour récu­pérer. Honnêtement, c’est beau­coup, beau­coup mieux en termes de réso­lu­tion de problèmes. C’est juste nul d’une manière que je serai là, traîner, pendant un certain temps main­te­nant avant que mon prochain tournoi n’ar­rive. Je vais essayer de jouer à la Coupe Davis. C’est mon prochain événe­ment, l’évé­ne­ment de tennis, que j’ai. J’espère que tout se passe bien là‐bas. Ensuite, c’est le Moyen‐Orient qui appa­raît sur le calen­drier, et ce sera dans quelques semaines. J’ai donc beau­coup de temps »