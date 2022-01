Facile vain­queur de Mikael Ymer au premier tour de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas s’est présenté en confé­rence de presse avec le senti­ment du devoir accompli. Questionné sur les favoris pour le titre en l’ab­sence de Novak Djokovic, le joueur grec a d’abord fait preuve de modestie en citant trois joueurs avant de fina­le­ment s’in­sérer dans cette liste.

« En dehors de Djokovic, je mettrais Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Rafael Nadal, qui ont remporté plusieurs tour­nois sur cette surface. Il faut égale­ment mentionner Casper Ruud (qui s’est fina­le­ment retiré à cause d’une bles­sure, ndlr). Nous ne pouvons pas non plus oublier Hubert Hurkacz », déclaré Stefanos avant de répondre sur l’ab­sence de son nom. « Je ne savais pas si je pouvais aussi me mettre sur cette liste (rires). Quand on me pose ce genre de ques­tions, j’es­saie toujours de penser aux autres et pas telle­ment à moi. C’est une ques­tion basée sur les autres, pas sur moi. Mais je suis sûr que je serais sur cette liste aussi. J’ai le jeu pour et certains joueurs n’ont pas cette vertu que j’ai. Je me consi­dère comme un joueur assez complet pour jouer sur dur. J’ai un bon service et je défends aussi très bien du fond du court. Il y a peut‐être des joueurs qui ont quelque chose que je n’ai pas, mais c’est pour cela que je suis ici, pour m’amé­liorer petit à petit. »