Vainqueur du Masters de Londres en fin d’année 2019, Stefanos Tsitsipas sera l’un des joueurs à suivre en 2020. Le Grec s’apprête à retrouver Melbourne où il avait atteint les demi-finales l’année dernière en éliminant notamment Roger Federer. L’actuel sixième mondial se souvient de ce moment clé comme le rapporte puntodebreak : « Gagner contre Roger a été une véritable explosion de joie et quelque chose qui a complètement changé ma vie. Je me suis rendu compte que j’étais prêt à affronter les meilleurs et que j’étais en route pour gagner un jour un Grand Chelem. Ce résultat m’a donné un certain élan pour réaliser une grande saison. Je n’arrivais pas à croire ce que je venais de réaliser. J’avais énormément travaillé. Je me disais que les jeunes, on avait beaucoup d’énergie à donner et j’ai su hausser mon niveau pour obtenir quelque chose d’important. Nous ne devons pas pas craindre les grands rivaux et cette mentalité est nécessaire pour pouvoir gagner. »