Stefanos Tsitsipas a dû batailler pen­dant 4h30 pour se sor­tir du piège Thanasi Kokkinakis. En confé­rence de presse, le Grec s’est mon­tré extrê­me­ment satis­fait d’a­voir rom­pu cette petite malé­dic­tion des matchs en cinq sets.

« C’était un grand match et je me suis bat­tu comme un lion. J’ai com­bat­tu comme un vrai guer­rier. C’était incroyable et cela s’est ter­mi­né par beau­coup d’é­mo­tion et de joie. Une vic­toire est une vic­toire. Une vic­toire dure­ment dis­pu­tée est encore plus belle. Ce qui s’est pas­sé à l’US Open (Défaite en 5 sets contre Coric) a été dou­lou­reux, sur­tout quand tu es si proche et que tu joues à un très bon niveau. Mais ces choses arrivent. Les choses ne peuvent pas tou­jours être sous votre contrôle, alors il y a beau­coup à apprendre de cela. Je suis heu­reux d’a­voir obte­nu ma pre­mière vic­toire en cinq sets. Mais cla­quer plus de vic­toires en trois sets serait bien », a sou­rit le numé­ro 6 mondial.