Toujours invaincu en 2023, Stefanos Tsitsipas, opposé ce vendredi à Karen Khachanov en demi‐finales de l’Open d’Australie, est dans une forme resplendissante.

Conquérant et très effi­cace (43 balles de break sauvées sur 49 depuis le début du tournoi !), le Grec semble enfin avoir passé un cap dans son jeu et sa menta­lité. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré à l’issue de sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré.

« Je me sens très bien avec mon tennis. Je ne pense pas m’être senti aussi bien depuis long­temps. Candidat au titre ? Je vais défi­ni­ti­ve­ment dire oui. Je l’ai dit, je suis un joueur diffé­rent, je joue diffé­rem­ment, ma menta­lité est diffé­rente. Quand je suis sur le court, je ne pense pas vrai­ment aux aspects néga­tifs, pour être honnête. Je me contente d’y aller et de jouer le match. »