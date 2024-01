Finaliste en titre de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas joue gros à Melbourne où il va tenter de monter en puis­sance et oublier sa bles­sure au dos contractée en fin de saison dernière lors du Masters. Il a fait un pas dans la bonne direc­tion en domi­nant le 129e mondial Zizou Bergs ce lundi au premier tour : 5–7, 6–1, 6–1, 6–3, en 3 heures de jeu.

« La façon dont je me suis remis (de cette bles­sure) est assez dingue. À la base, c’est une bles­sure qui touche beau­coup de joueurs à un moment de leur carrière. Quelque chose de bien plus commun que je ne le pensais. Mais je m’en suis sorti plus vite que beau­coup d’autres joueurs avec lesquels j’ai abordé le sujet. J’ai fait tout ce que je pouvais pour revenir sur un court le plus rapi­de­ment possible. La fin de saison, en général c’est deux semaines off et on entame la prépa­ra­tion pour la saison suivante. Là, c’était diffé­rent, je devais me soigner et je n’ai pas passé beau­coup de temps sur le court. Mais main­te­nant, tout va bien », a expliqué le Grec en confé­rence de presse.

Au prochain match, il affron­tera le local Jordan Thompson.