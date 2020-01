Demi-finaliste en 2019, Stefanos Tsitsipas a évidement été interrogé sur les conditions de jeu à Melbourne lors du media day : « J’étais très heureux dans l’avion avant d’atterrir et j’ai vu toute la fumée stagner sur la ville. Je me suis dit : qu’est-ce que c’est ? s’est interrogé le joueur grec. Les deux premiers jours ici ont été assez inhabituels, surtout après avoir vu à quel point il était compliqué de s’entraîner à l’extérieur. Nous avons donc décidé de jouer à l’intérieur et nous sentions toujours que quelque chose n’allait pas dans l’air. Je me sentais très mal, comme s’il m’était difficile de respirer. Au fil des jours, la situation s’est améliorée, mais la première fois, elle était horrible. »