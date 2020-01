Demi-finaliste en 2019 et vainqueur du Masters de Londres en novembre, Stefanos Tsitsipas sait qu’il est très attendu cette saison. Le Grec a parfaitement débuté son parcours en se débarrassant aisément de Salvatore Caruso (6-2, 6-2, 6-3). « J’ai tout bien fait ce qui m’a permis d’avoir trois breaks dans le premier set. Je me suis retrouvé dans ma zone de confort, j’ai mis en place mon plan et je me suis senti à l’aise et confiant dès le début, a confié le sixième mondial en conférence de presse. J’ai réussi à rester concentré tout au long du match. Les débuts en Grand Chelem peuvent être tendus, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Alors c’est une sorte de soulagement. Je me sentais bien sur le terrain, j’avais l’impression que mon jeu était là. »

Stefanos Tsitsipas a ensuite expliqué ce qui faisait de lui un joueur différent par rapport à son parcours de la saison dernière : « Je sens que j’ai plus d’expérience maintenant. L’année dernière, je me sentais plus comme un enfant qui essayait de gagner en confiance en faisant certaines choses sur le terrain. Maintenant, j’ai l’impression d’être plus mature, je suis plus sûr de moi et je ne doute plus vraiment de moi-même. »