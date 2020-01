Demi-finaliste l’an dernier, Stefanos Tsitsipas a été battu par Milos Raonic (7-5, 6-4, 7-6(2)) dès le troisième tour. Une rencontre au cours de laquelle le Grec a été incapable de contrer le service du Canadien. Le sixième mondial l’a reconnu en conférence de presse : « C’est assez difficile de l’affronter, il joue des coups droits de partout sur le court et vous ne savez pas vraiment où vous allez les avoir. Il tourne très vite autour de son revers pour lâcher ses coups droits. Son service est très bon, l’un des meilleurs. Ce match me rappelle un peu celui face à Kyrgios à Brisbane il y a quelques semaines (à l’ATP Cup). Il y avait peu d’échanges mais beaucoup de services. Aujourd’hui (lire ce vendredi), je me sentais incapable de relancer son service. J’avais l’impression d’être lent, sans anticipation. Le tennis peut parfois être un sport étrange. »

Le lauréat du dernier Masters de Londres a ensuite expliqué pourquoi il avait parlé d’un « sport étrange » : « Avec le service, vous pouvez faire le point à chaque fois et vous ne pouvez pas faire grand-chose. C’est l’ace au T, sur la ligne, c’est très précis. Je ne dis pas que c’est de la chance, bien au contraire, c’est une véritable arme, une force. Et la personne qui la possède mérite de gagner. Mais parfois, c’est un peu monotone, faire une seule chose tout le temps. »