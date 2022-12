Vainqueur de Masters 1000 et des Finales ATP, Stefanos Tsitsipas Stefanos se concentre sur la prochaine étape évidente, la plus diffi­cile : remporter un tournoi du Grand Chelem (et pour­quoi pas un ATP 500, une caté­gorie de tour­nois dans laquelle il a perdu ses neuf finales !).

Dans une vidéo produite par l’Open d’Australie (qui aura lieu du 16 au 29 janvier 2023), le Grec évoque cet objectif.

« Les gens me demandent si je suis prêt à gagner un Grand Chelem. Je ne le saurai vrai­ment seule­ment lorsque ça arri­vera (…) Mon rêve était d’être le meilleur de ma spécia­lité, et j’en suis très proche. Je vais dans la bonne direc­tion », a promis le fina­liste de Roland‐Garros 2021.

« Mon rêve était d’être le meilleur de ma spécia­lité, et j’en suis très proche. Je vais dans la bonne direc­tion. »



Stefanos Tsitsipas



(🎥 @AustralianOpen) pic.twitter.com/bCQEsFdfTE — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) December 26, 2022

Demi‐finaliste lors des deux dernières éditions à Melbourne, Tsitsipas sera comme toujours attendu surtout après ces récents échecs en Grand Chelem (élimi­na­tions en huitième de finale à Roland‐Garros, au 3e tour à Wimbledon et au 1er tour à l’US Open).