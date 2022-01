Vainqueur en quatre sets ce jeudi contre un Sebastian Baez accro­cheur, Stefanos Tsitsipas a montré qu’il avait les ressources physiques pour se dépê­trer de ces situa­tions dange­reuses. En confé­rence de presse, le Grec s’est réjoui de ne plus être gêné par son coude, opéré fin novembre. La concur­rence est prevenue.

« J’ai l’im­pres­sion de m’amé­liorer physi­que­ment à chacun de mes matchs. Mon coude ne me dérange plus depuis Sydney. Je vois une très belle progres­sion depuis, et je suis content de pouvoir jouer comme ça », a confié le numéro 4 mondial, qui va affronter Benoît Paire samedi pour une place en huitièmes de finale.