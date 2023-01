Depuis le début du tournoi, le Grec déroule comme l’on dit. Ce vendredi, il s’est qualifié faci­le­ment pour les 8ème de finale en domi­nant Griekspoor (6−2, 7–6, 6–3). Son prochain tour face à Jannik Sinner promet du grand spec­tacle. Ce matin avant son match, il a eu une surprise de taille puisque Andy était déjà debout.

« Ce n’est pas drôle pour Andy. Je l’ai vu aujourd’hui avant mon match et je me suis dit : « Qu’est‐ce qu’il fait là ? ». Il devrait être au lit. C’est comme ça et tu dois faire avec. Que peux‐tu faire ? Je dirais que ça a commencé à une heure raison­nable. Ils ont suivi les règles, le jeu a commencé à dix heures. L’histoire s’en souviendra après le match. C’est défi­ni­ti­ve­ment un moment magique, mais pas pour le perdant car c’est douloureux »